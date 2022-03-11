MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit edilecek. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM MSÜ sınav yerleri açıklandı mı?

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınavı için kısa bir süre kaldı. ÖSYM'nin 2022 yılı takvimine göre MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü saat 10.15'te tüm il merkezlerinde yapılacak.

MSÜ 2022 SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN?

MSÜ sınav giriş belgeleri önceki yıllarda sınavdan 10 gün önce açıklandı. Bu nedenle, sınav giriş yerlerinin 17 Mart sonrasında açıklanması bekleniyor.

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