MŞÜ Rektörü Polat, bu yıl yaptıkları faaliyetleri değerlendirdi

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, üniversitenin bir yıllık faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

MŞÜ Senato Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Polat, üniversitenin akademik ve fiziki alt yapısındaki gelişmelerine ilişkin bilgiler verdi, 9 fakülte, 6 meslek yüksekokulu, 2 enstitü, 14 uygulama ve araştırma merkeziyle faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Nisan 2019'da ikinci kez rektörlük görevine atandıktan sonra birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Polat, şunları kaydetti:

"MŞÜ kuruluş tarihinden bu yana yalnızca sunduğu nitelikli eğitim fırsatı ile değil, aynı zamanda bütün mensuplarının özverili çabaları sonucunda bilimsel, sosyo-kültürel, tarihsel, sanatsal, ekonomik ve sportif katkılarıyla ilimize, bölgemize ve ülkemize önemli kazanımlar sağlamaktadır. Bugün tamamladığımız ve devam eden projelerimiz var. Üniversite ve ilimizin vizyonu ile misyonunu yansıtacak, öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile bağdaşan, Alparslan, bilim, eğitim, lale, Muş, Selçuklu, 1071 Malazgirt Zaferi kavramlarından bir veya birkaçının ifade edilerek ilişkilendirildiği, akılda kalıcı, özgün, yenilikçi, estetik ve işlevsel kullanım imkanlarına sahip bir logo oluşturmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım