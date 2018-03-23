Mşü'de "Sosyolojik Muhayyile ve Toplum" Konferansı

Muş Alparslan Üniversitesi'nde (MŞÜ) "Sosyolojik Muhayyile ve Toplum" konferansı düzenlendi.

MŞÜ davetlisi olarak kente gelen Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Prof. Dr. Fuat Sezgin FS 102. dersliğinde "Sosyolojik Muhayyile ve Toplum" hakkında bir konferans verdi.

Öğrencilere sosyoloji hakkında bilgiler veren, sosyolojide okuyan öğrencilerin bir misyon sahibi olmaları gerektiğinin altını çizen bağlı, şunları kaydetti:

"Esas itibariyle bizim sosyal bilimler alanında ve sosyolojide eğitim gören bir kişinin dünyaya bakışının nasıl belirlenmesi, insanın dayanma mastırının onu nasıl çerçevelediğini ve neyi içerdiğini birkaç tane örnek üzerinde anlatmak istiyorum. Sosyoloji bütün bilimlerin kraliçesi olarak kabul edilir. Bunun sebebi ise hangi disiplin, hangi bilim dalıyla ilgili olursa olsun kurduğumuz ilk kurucu önerme sosyolojik bir gerçekliğe dayanmak zorundadır. Herhangi bir cümle kurduğumuzda o cümlenin sosyolojik bir bağlılığı olması kaçınılmazdır."

Konferans soru cevap şeklinde devam etti.