MSÜ 2. seçim aşamaları ne zaman başlayacak? MSÜ mülakat tarihleri belli oldu mu? PERTEM sorgulama ekranı!

MSÜ 2. seçim aşamaları ne zaman başlayacak? MSÜ mülakat tarihleri belli oldu mu? PERTEM sorgulama ekranı!
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2025 Milli Savunma Üniversitesi yerleştirme süreci devam ederken, adayların en çok merak ettiği konu "MSÜ 2. seçim aşamaları ne zaman başlayacak?" sorusu oldu. Sınav sonuçlarını bekleyen binlerce aday, bir yandan da fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihlerini öğrenmek istiyor.

2025 yılı için MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ÖSYM tarafından Haziran ayının ikinci haftasında ilan edilmesi bekleniyor. Henüz Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, "MSÜ 2. seçim aşamaları ne zaman yapılacak?" ve "MSÜ mülakat tarihleri belli oldu mu?" soruları adaylar tarafından sıkça araştırılıyor. İşte MSÜ 2. seçim aşamaları hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar, tahmini tarihler ve PERTEM sorgulama ekranı bilgileri...

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 yılında MSÜ 2. seçim aşamaları 26 Haziran - 20 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim öngörülmektedir. Ancak, resmi tarihler henüz duyurulmamıştır.

MSÜ MÜLAKALAT DUYURUSU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adayların, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Personel Temin Sistemi (PERTEM) üzerinden yapılacak duyuruları takip etmeleri önemlidir.

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

İkinci seçim aşamaları genellikle şu adımlardan oluşmaktadır:

Evrak Kontrolü: Adayların başvuru belgeleri incelenir.

Fiziki Değerlendirme: Boy ve kilo ölçümleri yapılır.

Kişilik Değerlendirme Testi: Psikolojik değerlendirme testleri uygulanır.

Fiziki Yeterlilik Testi (FYT): Adayların fiziksel yeterlilikleri test edilir.

Psikomotor Testi: FYT'de başarılı olan adaylara uygulanır.

Mülakat: Adayların genel değerlendirmesi yapılır.

Müzik Yeteneği ve Bilgisi Seviye Tespit Sınavı: Bando Astsubay MYO tercihi yapan adaylar için uygulanır.

Sağlık Muayenesi: Adayların sağlık durumları değerlendirilir.

MSÜ 2. seçim aşamaları ne zaman başlayacak? MSÜ mülakat tarihleri belli oldu mu? PERTEM sorgulama ekranı!

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MSÜ tercih sonuçları açıklandığında, adaylar sonuçlarını personeltemin.msb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabileceklerdir. Sonuç ekranında, adayların çağrılacağı ikinci seçim aşaması bilgileriyle birlikte randevu tarihleri yer alacaktır.

MSÜ 2. seçim aşamaları ne zaman başlayacak? MSÜ mülakat tarihleri belli oldu mu? PERTEM sorgulama ekranı!

MSÜ ADAYLARININ DİKKATİNE

MSÜ 2. seçim aşamaları için resmi tarihler henüz açıklanmamıştır. Adayların, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve PERTEM üzerinden yapılacak duyuruları düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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