MSI, Windows 11 TPM 2.0'a Hazır AMD ve Intel Anakartların Tam Listesini Duyurdu

MSI ayrıca Microsoft'un Windows 11 işletim sistemi ve ilgili TPM gereksinimleri için hazır olan AMD ve Intel anakartlarının tam listesini de duyurdu.

MSI ayrıca Microsoft'un Windows 11 işletim sistemi ve ilgili TPM gereksinimleri için hazır olan AMD ve Intel anakartlarının tam listesini de duyurdu. Anakart üreticisi, Intel 100 serisine ve AMD 300 serisine dayanan birkaç anakartı onaylarken, daha eski anakartların şu anda TPM doğrulamasını beklediğini de belirtiyor.

Msi Windows 11

MSI, yalnızca anakart yonga seti desteğini listelemekle kalmadı, aynı zamanda Windows 11 desteğine hazır olan her bir anakart çeşidini de listeledi. Üreticiye göre, tüm Intel 100 serisi anakartlar ve AMD Ryzen anakartlar, içlerinde entegre TPM 2.0 işlevselliğine sahiptir. Bu nedenle, herhangi bir harici TPM 2.0 modülüne ihtiyacınız yoktur ve yalnızca BIOS üzerinden etkinleştirmeniz gerekir. MSI'ın yonga seti ve anakart destek listesini aşağıda görebilirsiniz:

500 Series - Z590/ B560/ H510

400 Series - Z490/ B460/ H410

300 Series - Z390/ Z370/ B365/ B360/ H370/ H310

200 Series - Z270/ B250/ H270

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Bu, Windows 11 uyumlu bir anakart listesi değildir, yalnızca anakart BIOS'unun TPM 2.0'ı desteklediği anlamına gelir.

Intel yonga setleri için TPM 2.0 desteği hakkında daha fazla bilgi için Intel'i ziyaret edin.

Intel 6./7. Nesil ve X-Serisi 9000/78xx işlemciler, 2021/07/01 itibarıyla Windows 11 uyumlu işlemciler listesinde yer almıyor.

Ryzen 1000 serisi ve Ryzen Threadripper 1000 serisi (Zen1) işlemciler, 2021/07/01 itibariyle Windows 11 uyumlu işlemciler listesinde yer almıyor. Daha fazla 11 bilgisi için Microsoft'u ziyaret edin.

Kaynak: Turkmmo