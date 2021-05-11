MSI 2021'de 5. gün karşılaşmaları tamamlandı!
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MSI 2021'de 5. gün karşılaşmaları tamamlandı!

MSI 2021'de 5. gün karşılaşmaları tamamlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

MSI 2021'de temsilcimiz fastPay Wildcats'in de mücadele ettiği B grubunun maçlarının oynandığı 5. gün sona erdi.

MSI 2021'de 5. gün karşılaşmaları bugün oynanan B grubu mücadelelerine sahne oldu. Temsilcimiz fastPay Wildcats'in de bulunduğu B grubu maçları saat 16.00'da oynanan Mad Lions- fastPay Wilcats maçıyla start aldı, saat 21.00'da ise grubun liderini belirleyecek olan PSG Talon- Mad Lions mücadelesiyle 5. gün sona erdi.

MSI 2021 5. Gün Sonuçları;

B Grubu;

16.00/Mad Lions (M)- fastPay Wilcats (G)

17.00/ PSG Talon (G)- paiN Gaming (M)

18.00/ fastPay Wilcats (M)- PSG Talon (G)

19.00/ paiN Gaming (M)- Mad Lions (G)

20.00/ paiN Gaming (G)- fastPay Wilcats (M)

21.00/ PSG Talon- Mad Lions (G)

Bu sonuçlarla B grubu puan durumu;

Mad Lions ( 5G- 1M)

PSG Talon ( 4G- 2M)

paiN Gaming ( 2G- 4M)

fastPay Wildcats (1G- 5M)

Temsilcimiz fastPay Wildcats bu sonuçlarla MSI 2021'e veda ederken Mad Lions ve PSG Talon gruptan çıkmayı başaran takımlar oldular. Canınız sağolsun çocuklar!

MSI 2021'i canlı olarak Twitch üzerinden global olarak  kanalından, Türkçe yayını ise  kanalından izleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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