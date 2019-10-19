19.10.2019 16:15

MSB: "Tel Abyad Hastanesi'nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede; hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi"

Kaynak: İHA