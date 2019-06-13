MSB Sözleşmeli Personel alımına ilişkin duyuru yayınladı! Milli Savunma Bakanlığı personel atamaları ne zaman?

Millî Savunma Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere ilan edilen Sözleşmeli Personel kadrolarını kapattığını duyurdu. Daha önce belirtilen unvanlara başvuruda bulunan adayların atamalarının yapılacağı da belirtildi. MSB personel temini 2019 ve daha fazlası haberimizde.

MSB PERTEM

MSB SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURUSU

Milli Savunma Bakanlığı, merkez ve taşrada istihdam edilmek üzere açılan Sözleşmeli Personel kadrosunu çeşitli sorunlar nedeniyle kapattığını açıkladı. MSB'nin söz konusu duyurusunda:

'' Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere ilana çıkılan Sözleşmeli Personel kadrolarından bazıları zorunlu sebeplerden kapatılmıştır.

Söz konusu unvanlara başvuruda bulunan adayların atamaları, uygun illerde mevcut kadrolara yapılacaktır. Bu unvanlara başvuruda bulunan adaylar hak kaybına uğramamak maksadıyla dilekçe ile başvuruda bulunacaklardır. Adaylar dilekçelerini, en geç 01 Temmuz 2019 tarihine kadar posta yoluyla MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı CEBECİ/ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar dilekçe göndermeyen adayların adaylık işlemleri sonlandırılacaktır. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile tebliğ edilmeyecektir." açıklaması yer aldı.