MSB kahreden haberi paylaştı! Pençe-Yıldırım'da kahraman Mehmetçiğimiz şehit düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB kahreden haberi paylaştı! Pençe-Yıldırım'da kahraman Mehmetçiğimiz şehit düştü

MSB kahreden haberi paylaştı! Pençe-Yıldırım'da kahraman Mehmetçiğimiz şehit düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlen füze saldırısı sonucunda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın şehit düştüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde kahraman Mehmetçiklerimize yönelik düzenlenen alçak saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın şehit düştüğünü açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 11 Haziran 2021 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

MSB kahreden haberi paylaştı! Pençe-Yıldırım'da kahraman Mehmetçiğimiz şehit düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi
HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi
Nusaybin'den acı haber! Kahraman Mehmetçiğimiz silah kazası sonucu şehit düştü
Nusaybin'den acı haber! Kahraman Mehmetçiğimiz silah kazası sonucu şehit düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki İbrahim Aydemir
Magazin Cem Yılmaz Sarp Akkaya Selçuk Balcı Erkan Petekkaya
Spor Diego Sergen Yalçın Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MSB kahreden haberi paylaştı! Pençe-Yıldırım'da kahraman Mehmetçiğimiz şehit düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 00:21:15. #1.16#

title