MSB kahreden haberi paylaştı! Pençe-Yıldırım'da kahraman Mehmetçiğimiz şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlen füze saldırısı sonucunda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın şehit düştüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde kahraman Mehmetçiklerimize yönelik düzenlenen alçak saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın şehit düştüğünü açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 11 Haziran 2021 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı