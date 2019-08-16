MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine...

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine...

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

16.08.2019 13:49
MSB:

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu." - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et