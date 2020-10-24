MSB: "P-72 uçaklarının kabul test uçuşları devam ediyor"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), P-72 uçaklarının kabul test uçuşlarının devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), P-72 uçaklarının kabul test uçuşlarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Hava Filosu'nun denizlerdeki etkinliğine önemli ölçüde katkı sağlayacak olan P-72 uçaklarının Meltem-3 Projesi kapsamında kabul test uçuşlarına devam ediliyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay