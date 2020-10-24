MSB: "P-72 uçaklarının kabul test uçuşları devam ediyor"
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MSB: "P-72 uçaklarının kabul test uçuşları devam ediyor"

24.10.2020 16:25 | Son Güncelleme: 24.10.2020 16:28
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), P-72 uçaklarının kabul test uçuşlarının devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), P-72 uçaklarının kabul test uçuşlarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Hava Filosu'nun denizlerdeki etkinliğine önemli ölçüde katkı sağlayacak olan P-72 uçaklarının Meltem-3 Projesi kapsamında kabul test uçuşlarına devam ediliyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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