MSB: Nobel ödülünün Boşnak kardeşlerimizin katilinin destekçisi Handke'ye verilmesini kınıyoruz
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MSB: Nobel ödülünün Boşnak kardeşlerimizin katilinin destekçisi Handke'ye verilmesini kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

07.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:14
MSB: Nobel ödülünün Boşnak kardeşlerimizin katilinin destekçisi Handke'ye verilmesini kınıyoruz

(MSB), 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazar 'ye verilmesiyle ilgili açıklama yaptı.


Twitter hesabı üzerinden verilen mesajda, "2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna soykırımının canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili Miloseviç'in en büyük destekçisi Peter Handke'ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz" denildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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