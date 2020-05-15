MSB: NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nda görevli askerlere sağlık malzemesi
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, İzmir'de konuşlu bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nda görevli 320 askeri personele, sağlık malzemesi desteği verildiği açıklandı.
15.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:39
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, İzmir'de konuşlu bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nda görevli 320 askeri personele, sağlık malzemesi desteği verildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de konuşlu bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nda görevli 23 ülkeden 320 müttefik askeri personele Covid-19 kapsamında koruyucu sağlık malzemesi desteği verildi" denildi.
Kaynak: DHA