MSB açıkladı: Bir orman personelinin üzerine yanan ağaç düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB açıkladı: Bir orman personelinin üzerine yanan ağaç düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- MSB: "Muğla/Merkez Ardıçovası mevkisinde yanan bir ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan bir orman görevlisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Arama Kurtarma helikopteri ile olay yerinden alınarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

- MSB: "Muğla/Merkez Ardıçovası mevkisinde yanan bir ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan bir orman görevlisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Arama Kurtarma helikopteri ile olay yerinden alınarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi."

(İHA)

MSB açıkladı: Bir orman personelinin üzerine yanan ağaç düştü
MSB açıkladı: Bir orman personelinin üzerine yanan ağaç düştü
MSB açıkladı: Bir orman personelinin üzerine yanan ağaç düştü
MSB açıkladı: Bir orman personelinin üzerine yanan ağaç düştü
MSB açıkladı: Bir orman personelinin üzerine yanan ağaç düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması
Rus uçağından orman yangınına tartışma yaratan müdahale! Suyu metrelerce uzağa bıraktı
Rus uçağından orman yangınına tartışma yaratan müdahale! Suyu metrelerce uzağa bıraktı
Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Muğla'da 2 bin 923 bina incelendi,173 bina, 230 bağımsız birimin yangından etkilendiğini, ağır hasarlı ve...
Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Muğla'da 2 bin 923 bina incelendi,173 bina, 230 bağımsız birimin yangından etkilendiğini, ağır hasarlı ve...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Yusuf Güney Süreyya Yalçın Berdan Mardini
Spor Muslera Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MSB açıkladı: Bir orman personelinin üzerine yanan ağaç düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 22:45:11. #1.16#

title