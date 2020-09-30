Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

30.09.2020 18:12 | Son Güncelleme: 30.09.2020 18:30
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ile gündeme dair konular ele alındı.

(İHA)

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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