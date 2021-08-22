MSB: Koronavirüs tedavisi gören astsubay hayatını kaybetti
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MSB: Koronavirüs tedavisi gören astsubay hayatını kaybetti

MSB: Koronavirüs tedavisi gören astsubay hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İzmir'de görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ebret'in koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İzmir'de görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ebret'in koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'deki Güney Deniz Saha Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ebret, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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