Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'yı hava harekatları ile etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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MSB: Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
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