MSB: "İdlip'te rejim güçlerince 10 numaralı Gözlem Noktamıza yapılan saldırıyı müteakip, saldırının...

MSB: "İdlip'te rejim güçlerince 10 numaralı Gözlem Noktamıza yapılan saldırıyı müteakip, saldırının...

MSB: "İdlip'te rejim güçlerince 10 numaralı Gözlem Noktamıza yapılan saldırıyı müteakip, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzileri bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmıştır.

MSB:

MSB: "İdlip'te rejim güçlerince 10 numaralı Gözlem Noktamıza yapılan saldırıyı müteakip, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzileri bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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