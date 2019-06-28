MSB: "İdlip'te rejim güçlerince 10 numaralı Gözlem Noktamıza yapılan saldırıyı müteakip, saldırının...
MSB: "İdlip'te rejim güçlerince 10 numaralı Gözlem Noktamıza yapılan saldırıyı müteakip, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzileri bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmıştır.
MSB: "İdlip'te rejim güçlerince 10 numaralı Gözlem Noktamıza yapılan saldırıyı müteakip, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzileri bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmıştır." - ANKARA
Kaynak: İHA
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