MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
18.02.2021 19:07 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:11
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı