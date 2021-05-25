MSB: DENİZKURDU-2021 Tatbikatı başladı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili ve atışlı olarak icra edilecek DENİZKURDU-2021 Tatbikatı başladı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili ve atışlı olarak icra edilecek DENİZKURDU-2021 Tatbikatı başladı. Milli Savunma Bakanlığı, "Kahramanlık andıdır bahriyenin gür sesi Donanmamız, suların şimşek saçan pençesi" "Denizkurdu2021 Tatbikatı başladı." bilgi notuyla sosyal medya hesabından tatbikata ilişkin görüntü paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı