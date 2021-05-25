MSB: DENİZKURDU-2021 Tatbikatı başladı
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MSB: DENİZKURDU-2021 Tatbikatı başladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili ve atışlı olarak icra edilecek DENİZKURDU-2021 Tatbikatı başladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili ve atışlı olarak icra edilecek DENİZKURDU-2021 Tatbikatı başladı. Milli Savunma Bakanlığı, "Kahramanlık andıdır bahriyenin gür sesi Donanmamız, suların şimşek saçan pençesi" "Denizkurdu2021 Tatbikatı başladı." bilgi notuyla sosyal medya hesabından tatbikata ilişkin görüntü paylaştı.

MSB: DENİZKURDU-2021 Tatbikatı başladı
MSB: DENİZKURDU-2021 Tatbikatı başladı
MSB: DENİZKURDU-2021 Tatbikatı başladı
MSB: DENİZKURDU-2021 Tatbikatı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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