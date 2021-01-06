MSB'den darbe imasına açıklama: Anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelemiz sürüyor
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MSB'den darbe imasına açıklama: Anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelemiz sürüyor

06.01.2021 00:12 | Son Güncelleme: 06.01.2021 00:40

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "TSK, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmektedir. TSK, her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak antidemokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklamada 'darbe iması' tartışmaları hakkında açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın tüm birlik ve kurumları ile başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa ettiğine yer verildi.

DARBE ARAYIŞI İÇİNDE OLANLARLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Açıklamada, "Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa etmektedir. Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle; Aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, Yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, Milletinin emrinde, görevinin başındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır" ifadeleri yer aldı.

MSB'den darbe imasına açıklama: Anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelemiz sürüyor
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