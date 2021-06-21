MSB'den 'bordo bereliler' paylaşımı

Eski günlere bir adım daha! Kabine toplandı, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var

Mili Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin bir video hazırladı.

Mili Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin bir video hazırladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en elit birliklerinden biri olan bordo berelilerin görüntüleri nefes kesti. Her zaman ve her yerde, şartlar ne olura olsun görevimize devam ediyoruz mesajı ile sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı