MSB'den 'bordo bereliler' paylaşımı
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MSB'den 'bordo bereliler' paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mili Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin bir video hazırladı.

Mili Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin bir video hazırladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en elit birliklerinden biri olan bordo berelilerin görüntüleri nefes kesti. Her zaman ve her yerde, şartlar ne olura olsun görevimize devam ediyoruz mesajı ile sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

(İHA)

MSB'den 'bordo bereliler' paylaşımı
MSB'den 'bordo bereliler' paylaşımı
MSB'den 'bordo bereliler' paylaşımı
MSB'den 'bordo bereliler' paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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