Son dakika haberi! MSB: Covid-19 tedavisi gören mesai arkadaşımız kurtarılamadı
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Son dakika haberi! MSB: Covid-19 tedavisi gören mesai arkadaşımız kurtarılamadı

14.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 14.11.2020 19:04
Son dakika haberi! MSB: Covid-19 tedavisi gören mesai arkadaşımız kurtarılamadı

Son dakika gelişmesine göre MSB: Covid-19 tedavisi gören mesai arkadaşımız kurtarılamadıMİLLİ Savunma Bakanlığı, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda işçi olarak görev yapan Erhan Ege'nin, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSB: Covid-19 tedavisi gören mesai arkadaşımız kurtarılamadı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda işçi olarak görev yapan Erhan Ege'nin, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Tersanesi Komutanlığında işçi olarak görev yapan ve Covid-19 virüsüne yakalanan mesai arkadaşımız Erhan Ege, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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