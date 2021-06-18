MSB: Anadolu Kartalı Tatbikatı'na katılacak ülkelerin intikalleri tamamlandı
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MSB: Anadolu Kartalı Tatbikatı'na katılacak ülkelerin intikalleri tamamlandı

MSB: Anadolu Kartalı Tatbikatı'na katılacak ülkelerin intikalleri tamamlandı
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Tatbikatı'na katılacak ülkelerin Konya'ya intikallerinin tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Tatbikatı'na katılacak ülkelerin Konya'ya intikallerinin tamamlandığını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 (AE-21) Eğitimi'nin 21 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edileceği belirtildi.

Açıklamada, tatbikata katılacak ülkeler ile hava kuvvetlerinin personel ve uçaklarının Konya'ya intikallerinin tamamlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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MSB: Anadolu Kartalı Tatbikatı'na katılacak ülkelerin intikalleri tamamlandı - Haberler
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