Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'ndan yeni görüntü paylaştı
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Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'ndan yeni görüntü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 10 Eylül'e kadar sürecek olan Akdeniz Fırtınası'na ilişkin yeni görüntüleri paylaştı. Tatbikatta, karşılıklı eğitim ve iş birliği amaçlanıyor.

06.09.2020 17:48 | Son Güncelleme: 06.09.2020 18:11

Milli Savunma Bakanlığı, her yıl planlı olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı.

10 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla gerçekleştirilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. 10 Eylül'e kadar sürecek olan tatbikat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra ediliyor.

MSB, Akdeniz Fırtınası tatbikatından yeni görüntü paylaştı

KARŞILIKLI EĞİTİM VE İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Tatbikatta Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amaçlanıyor. Tatbikat, Türkiye'den Hava, Deniz ve Kara Havacılık unsurlarının da katılımıyla Hava Hücum, Muharebe Arama Kurtarma Harekatı Tatbikatı ve eş zamanlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatları şeklinde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra ediliyor.

MSB, Akdeniz Fırtınası tatbikatından yeni görüntü paylaştı
MSB, Akdeniz Fırtınası tatbikatından yeni görüntü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'ndan yeni görüntü paylaştı

Kaynak: İHA

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