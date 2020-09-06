Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'ndan yeni görüntü paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 10 Eylül'e kadar sürecek olan Akdeniz Fırtınası'na ilişkin yeni görüntüleri paylaştı. Tatbikatta, karşılıklı eğitim ve iş birliği amaçlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, her yıl planlı olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı.

10 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla gerçekleştirilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. 10 Eylül'e kadar sürecek olan tatbikat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra ediliyor.

KARŞILIKLI EĞİTİM VE İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Tatbikatta Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amaçlanıyor. Tatbikat, Türkiye'den Hava, Deniz ve Kara Havacılık unsurlarının da katılımıyla Hava Hücum, Muharebe Arama Kurtarma Harekatı Tatbikatı ve eş zamanlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatları şeklinde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra ediliyor.

Kaynak: İHA