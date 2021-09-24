MPV kan tahlili nedir? MPV kaç olmalıdır? MPV yüksekliği, MPV düşüklüğü ne demektir? Nasıl tedavi edilir?

Sağlık konusunda merak konusu halline gelen Hematokrit, çeşitli yönleri ile araştırılıyor. Sağlık çalışanlarından sağlık öğrencilerine, hastalardan bakıcılara kadar pek çok insan MPV kan tahlilinedir? MPV kaç olmalıdır? MPV yüksekliği, MPV düşüklüğü ne demektir? MPV yüksekliği nasıl tedavi edilir? MPV düşüklüğü nasıl tedavi edilir? ayrıntılar haberimizde...

MPV NEDİR?

Ortalama trombosit hacmi ( MPV ), kanda bulunan trombositlerin ortalama boyutunun makine tarafından hesaplanan bir ölçümüdür ve tipik olarak CBC'nin bir parçası olarak kan testlerine dahil edilir . Vücut artan sayıda trombosit ürettiğinde ortalama trombosit boyutu daha büyük olduğundan, MPV test sonuçları kemik iliğinde trombosit üretimi veya trombosit yıkım sorunları hakkında çıkarımlarda bulunmak için kullanılabilir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Trombosit yıkımı olduğunda MPV daha yüksek olabilir. Bu, immün trombositopenik purpura (ITP), miyeloproliferatif hastalıklar ve Bernard-Soulier sendromunda görülebilir . Ayrıca preeklampsi ve geçici hipoplaziden iyileşme ile ilgili olabilir.

Aşırı düşük MPV değerleri ile ilişkili olabilir trombositopeni bu engelli üretim üzere iken megakaryositlerin olarak kemik iliğinde , örneğin olduğu gibi, aplastik anemi . Düşük bir MPV, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalığını (IBD) gösterebilir. Yüksek MPV, sepsis veya septik şoklu hastalarda da kötü bir prognostik belirteçtir. Ek olarak, düşük MPV, anormal derecede küçük trombosit boyutu ile korele olabilir, bu bazen Wiskott-Aldrich sendromu (WAS) olarak adlandırılan bir spektrumun belirtisidir, WAS geninin genetik mutasyonundan kaynaklanır.

MPV testi için numune bir Lavanta Üstü EDTA tüpünde elde edilir. Tipik bir trombosit hacmi aralığı 7.5–11.5 fL'dir (femtolitre), çapı 2.65 ila 2.9 µm olan kürelere eşdeğerdir.

MPV KAÇ OLMALIDIR?

Yetişkin bireyler için ortalama MPV değerinin referans aralığı 7,5-11,5 fl olarak ifade edilir. Bu değerin ortalama bir değer olmasının yanı sıra referans değerlerine ilişkin yükseklik ve düşüklük sınırları az miktarda farklılık gösterebilmektedir.

MPV YÜKSEKLİĞİ NEDİR?

MPV değerinin yüksek olması, ortalama trombosit hacminin normalin üstünde olduğunu gösterir. Bu durum trombosit üretiminin insan vücudunda fazla olduğunu işarettir. Kemik iliğinde üretilip dolaşıma gönderilen genç ve yeni trombositlerin boyutları daha da büyük olur. Küçük boyutlularınsa kan dolaşımında birkaç gün gibi bir zamanda yer aldığı düşünülmektedir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MPV yüksekliği nedenleri arasında şunlar gösterilebilir: Obezite, felç, kanser, kanama hastalıkları, D vitamini eksikliği yaşanması, hipertansiyon, kalp rahatsızlıkları olarak ifade edilebilir.

MPV DÜŞÜKLÜĞÜ NEDİR?

Kanda MPV yüksekliğinin dışında birtakım durumlarda MPV düşüklüğü sorunu da gözlemlenebilmektedir. Bu da trombositlerin ortalama hacminin normal hacminden daha da küçük olduğunu gösterir. Küçük hacimli trombositler çoğunlukla yaşlı trombositler olarak ifade edilir. Yani, MPV tahlili sonucunun düşük olması trombosit üretiminde yavaşlama yaşandığı şeklinde yorumlanabillir. Kemik iliğindeki trombosit üretiminin herhangi bir sebeple yavaşlamış olması, trombosit yıkımının artmış olması gibi bazı nedenlerle kandaki MPV değerinin düşmesine sebebiyet verebilir.

MPV düşüklüğü nedenleri arasında şunlar gösterilebilir: Wiskott Aldrich Sendromu, yüksek düzeyde kansızlık yaşanması,kemoterapi tedavisinde sitotoksik ilaçların kullanılması, Ülseratif kolit olarak ifade edilir.

MPV YÜKSEKLİĞİ VE DÜŞÜKLÜĞÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

MPV yüksekliği ya da düşüklüğü farklı farklı sağlık problemlerinin haber cisi olabilmekte olsa da bu durum her zaman için bir problem ifade etmez. Bazı insanlar için MPV değerindeki yükseklik ya dadüşüklük beklenen bir durum olabilir ve normal olarak görülebilir. Bilhassa kanser tedavisi gören kişilerde ya da kanama hastalıkları yaşayan kişilerde MPV düzeyinde öngörülebilir derecede farklılıklar gözlemlenebilir. Bu sebeple kan tahlili sonuçlarınızı doğrudan uzman hekiminize danışmanız ve hekiminizin önerilerini dikkate almanız en doğru tedavi yöntemi olacaktır.

MPV düşüklüğü ya da MPV yüksekliği tedavisi için öncelikle düşüklüğe veya yüksekliğe yol açan durumun nedenin tespit edilmesi gerekir. Bu duruma sebep olan bir hastalık ise o hastalığın tedavi edilmesine başlanır.

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