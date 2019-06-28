Mozilla Firefox'un Android Sürümü, Baştan Aşağı Yenilendi

İnternet tarayıcıları son yılların en çok tartışılan konularından bir tanesi olmuştur. Güvenlik, gizlilik ve hızın çok önemli olduğu dijital dünyada kullanıcılar, kendileri için en iyi tarayıcının hangisi olduğu konusunda emin olamıyorlar. Yazılım şirketleri de kendi internet tarayıcılarını ön plana çıkarmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hal böyle olunca tarayıcı geliştiriciler arasındaki rekabet de hiç bir zaman bitmiyor. Bu kez Mozilla, kendi internet tarayıcısı olan Firefox'un Android sürümünü baştan aşağı yenileyerek Google Play'e yükledi. Firefox Preview olarak adlandırılan bu sürüm, mevcut tarayıcıya göre daha iyi bir performans sunuyor.

Firefox'un bu yeni tarayıcısı, şirketin masaüstü sürüm için geliştirmiş olduğu yeni 'GeckoView' motorunu kullanıyor. Mozilla yaptığı açıklamalarda, bu tarayıcının Google'dan tamamen bağımsız olarak kullanılabileceğini ve bunun gizlilik ve güvenlik alanında daha iyi olduğunu söylüyor. Ayrıca yapılan ilk testler, Firefox Preview'ın normal sürüme göre 2 kat daha hızlı olduğunu ortaya koyuyor.

Bu yeni tarayıcının, internet sitelerini koleksiyonlar haline getirebilme özelliği dikkat çekiyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, belirledikleri internet sitelerini bir koleksiyon altında birleştirebilecekler ve gerekli durumlarda bu koleksiyonu başka cihazlarla paylaşabilecekler. Ayrıca son zamanların popüler 'Karanlık Mod' özelliği de Firefox'un yeni sürümünde bulunuyor.

Mozilla'nın bu yeni tarayıcısını 'Preview' olarak yayınlaması, şirketin ilerleyen dönemlerde bu uygulamanın biraz daha geliştirilmiş bir sürümünü oluşturacağı ve şimdilik amacın geri bildirim almak olduğunu ortaya koyuyor.

Mozilla'nın yeni bir isimle Google Play Store'a yüklediği bu tarayıcıyı indirmek isterseniz aşağıda bulunan 'İndir' seçeneğine tıklayabilirsiniz.