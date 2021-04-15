Mozart'tan 10. Yıl Marşı'na 23 Nisan'a özel konser
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Mozart'tan 10. Yıl Marşı'na 23 Nisan'a özel konser

Mozart'tan 10. Yıl Marşı'na 23 Nisan'a özel konser
Hürriyet - Haberler | Magazin

30 yetenekli çocuğun dernek binasında ve Youtube üzerinde vereceği konserde, 10. Yıl Marşı ve Mozart'ın müzik tarihine geçen Eine Kleine Nachtmusik'i (Küçük Bir Gece Müziği) gibi unutulmaz eserler seslendirilecek.

30 yetenekli çocuğun dernek binasında ve Youtube üzerinde vereceği konserde, 10. Yıl Marşı ve Mozart'ın müzik tarihine geçen Eine Kleine Nachtmusik'i (Küçük Bir Gece Müziği) gibi unutulmaz eserler seslendirilecek.

Çocuklara karşılıksız olarak müzik eğitimi vermek ve barışın sesini müzik ile duyurmak amacıyla kurulan Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası'nın konseri 21 Nisan saat 15.00 ile 15.30 arasında Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği, Zoom ve Youtube üzerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Konserde, 30 yetenekli çocuk müzisyen performanslarını sergileyecek. Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği ile beraber düzenlenen konserin orkestra şefliğini Meltem Bütün Koç üstlenirken, çalınacak parçalar arasında ise 23 Nisan El Ele Verelim, 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı, Gençlik Marşı ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın ölümsüz eseri Eine kleine Nachtmusik yer alıyor.

Kaynak: Hürriyet

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