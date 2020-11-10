Mozambik'te militan İslamcılar, 50'den fazla kişinin 'kafasını kesti'
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BBC

Mozambik'te militan İslamcılar, 50'den fazla kişinin 'kafasını kesti'

10.11.2020 08:37 | Son Güncelleme: 10.11.2020 08:41
Mozambik'te militan İslamcılar, 50'den fazla kişinin 'kafasını kesti'

Mozambik devlet ajansı, ülkenin kuzeyindeki militan İslamcıların 50'den fazla kişiyi kafalarını keserek öldürdüğünü aktarıyor.

Mozambik devlet ajansı, ülkenin kuzeyindeki militan İslamcıların 50'den fazla kişiyi kafalarını keserek öldürdüğünü aktarıyor.

Diğer basın kuruluşları da militanların baskın yaptıkları bir köydeki futbol sahasını "infaz mekanına" çevirdiğini, köylülerin kafalarını kesip bedenlerini parçaladıklarını yazıyor.

Devlet ajansı başka bir köyde de kafası kesilenler olduğunu belirtiyor.

Mozambik'in gaz zengini Cabo Delgado bölgesinde 2017'den bu yana hükümet güçleriyle militan İslamcılar arasında çatışmalar yaşanıyor.

Çoğunluğu Müslüman olan bölgede bugüne kadar 2 bin civarı kişinin bu çatışmalar nedeniyle hayatını kaybettiği ve 430 bin kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor.

Bölgedeki militan İslamcılar IŞİD'e biat ediyor.

Bölge, IŞİD'in Güney Afrika'daki en önemli merkezlerinden biri.

Cabo Delgado'daki yoksulluk ve işsizliği kullanarak gençleri etkilemeye çalışan örgüt, İslami bir yönetim kurmak istediğini söylüyor.

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Bölgede yaşayan halkın, gaz ve yakut kaynaklarının zenginliklerinden pay alamadığına yönelik şikayetler var.

Mozambik başkenti Maputo'da bulunan BBC'den Jose Tembe, bu saldırının ülkede militan İslamcılar tarafından düzenlenen en kanlı saldırı olduğunu aktarıyor.

Tembe, başkent halkının saldırı karşısında şok olduğunu ve anlaşmazlığın barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini düşündüğünü anlatıyor.

Ülkedeki özel basın kuruluşlarından Pinnacle News, katliamın Cuma gece başlayıp Pazar sonlandığını, militan İslamcıların kaçmaya çalışanları yakalayarak öldürdüğünü yazıyor.

Mozambik hükümeti bölgedeki isyana karşı uluslararası destek talep etmiş, ordusuna bu alanda uzmanlık eğitimi verme ihtiyacından bahsetmişti.

İnsan hakları örgütleri, Mozambik kolluk kuvvetlerinin bölgede insan haklarını ihlal ettiğini, isyanı bastırma sürecinde alıkoyma, işkence ve yargısız infaz gibi uygulamalar yaptığını belirtiyor.

BBC

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