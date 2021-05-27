Aralarına aldıkları koyun ile motosiklet üzerinde böyle yolculuk yaptılar
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Aralarına aldıkları koyun ile motosiklet üzerinde böyle yolculuk yaptılar

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da 2 şahıs, aralarına aldıkları koyun ile motosiklet üzerinde yolculuk yaptı. İlginç görüntüler kameraya yansıdı.

Şehirde kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. Trafikte ilerleyen bir motosikletteki iki kişi aralarına aldıkları koyunla birlikte yolculuk etti.

EN İŞLEK CADDEDE YOL ALDILAR

Trafiğin en işlek olduğu Haliliye İlçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi'nde ilerleyen motosiklet daha sonra gözden kayboldu.

Aralarına aldıkları koyun ile motosiklet üzerinde böyle yolculuk yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı

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