Motosiklette bulunan yemeği çaldı
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Motosiklette bulunan yemeği çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de bir apartmana sipariş getiren motosikletli kurye, teslimat için apartmana girdiğinde yoldan geçen bir kişi motosiklette bulunan başka bir siparişi alarak kayıplara karıştı.

Niğde'de bir apartmana sipariş getiren motosikletli kurye, teslimat için apartmana girdiğinde yoldan geçen bir kişi motosiklette bulunan başka bir siparişi alarak kayıplara karıştı.

Kebap dürümü çalan kişi ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Merkez Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli kurye bir siparişi apartmana çıkardı. Motosiklette kalan başka bir siparişi ise yoldan geçen kapüşonlu bir kişi motosikletten alarak kayıplara karıştı. Diğer siparişi müşteriye götüren kurye ise dürümü yerinde göremeyince şaşkınlık yaşadı.

(Yasin Esen/İHA)

Motosiklette bulunan yemeği çaldı
Motosiklette bulunan yemeği çaldı
Motosiklette bulunan yemeği çaldı
Motosiklette bulunan yemeği çaldı
Motosiklette bulunan yemeği çaldı
Motosiklette bulunan yemeği çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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