Motosikletli magandalardan muhabire öldüresiye dayak! Çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı
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Motosikletli magandalardan muhabire öldüresiye dayak! Çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı

Motosikletli magandalardan muhabire öldüresiye dayak! Çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı
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Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu, İstanbul'da motosikletli magandaların saldırısına uğradı. İki kişinin saldırısında çenesi kırılan ve yüzüne onlarca dikiş atılan Biçeroğlu'nu darp edenler saldırganlar sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Saldırganların serbest bırakılmasına yönelik karar büyük tepki çekti.

AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu, 1 Temmuz günü Kağıthane Nurtepe'de motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Çenesi kırılan Biçeroğlu'nun yüzüne onlarca dikiş atıldı.

SALDIRGANLAR MAHKEME TARAFINDAN SERBEST BIRAKILDI

Kesici aletlerle muhabiri öldüresiye darp eden saldırganlar olay yerinden kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturma sonucunda yakalanan saldırganlar sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Motosikletli magandalardan muhabire öldüresiye dayak! Çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Haberciler Platformu Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldıranların serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Haber Yorumları (3)
AHMET TUNAHAN ARICI: Serbest bırakanlarıda sorgulamak lazım
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BEY ÇUBUK: Bu olayı gerçekleştiren şehir magandalarını nefretle ve şiddetle kınıyoruz. Ayrıca bu olaya karışan eşkiyaları serbest bırakılmasını da kınıyoruz. Böyle adalet olmaz. Basına uzanan eller kırılsın...
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HAKAN ARSLANOĞLU: Mahkeme saldırganları serbest bırakacaksa, polisler neden yakalamak için uğraşıp hem zaman hem de yakıt kaybı yapıyor ki?
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500
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