Motosikletli kurye, kazada öldü
KONYA'da kurye Mustafa Bakar (24), kullandığı motosikletin hafif ticari araçla çarpışması sonucu hayatını kaybetti.
KONYA'da kurye Mustafa Bakar (24), kullandığı motosikletin hafif ticari araçla çarpışması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Çaybaşı Caddesi'nde meydana geldi. Mesai arkadaşını almaya giden kurye Mustafa Bakar'ın kullandığı plakasız motosiklet karşı yönden gelip sola dönüş yapan Zübeyt D.'nin (46) kullandığı 42 DEH 10 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulup elektrik ve telefon direklerine çarpan Bakar, yaşamını yitirdi. Bakar'ın başında kaskının olduğu görülürken, kazanın ardından sürücü Zübeyt D. gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural