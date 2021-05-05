Motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
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Motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - Haberler | 3. Sayfa

Motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı Adana'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi bacağından yaralandı.

Motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

ADANA - Adana'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasını unutup merakla polisin çalışmasını seyretti.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi İsmail Hakkı Develi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimlikleri belirlenemeyen şüpheliler motosiklet üzerinden Hasan C.'ye doğru tabanca ile 3-4 el ateş açıp olay yerinden hızla kaçtı. Bacağından yaralanan Hasan C., yol kenarında yardım istedi. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan C.'yi Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlamasını unutup, polis olay yerinde delil çalışması yaparken merakla izlemesi dikkat çekti.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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