Motosikletle takip ettikleri Elif'i, sığındığı bahçede tabancayla vurdular - Haberler
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Motosikletle takip ettikleri Elif'i, sığındığı bahçede tabancayla vurdular

Demirören Haber Ajansı, Can Çelik - Güncel
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Motosikletle takip ettikleri Elif'i, sığındığı bahçede tabancayla vurdular

ADANA'da motosikletli 2 kişi, takip ettikleri Elif Erdem'i (22) sığındığı evin bahçesinde tabancayla vurdu.

ADANA'da motosikletli 2 kişi, takip ettikleri Elif Erdem'i (22) sığındığı evin bahçesinde tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Erdem, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Elif Erdem sokakta yürürken, kendisini motosikletle takip eden 2 kişiyi fark edip, kaçmaya çalıştı. Erdem, koşarak bir evin bahçesine girdi. Motosikletten inen şüphelilerden biri, bahçeye girip, Elif Erdem'e tabancayla ateş etti. Kasığına kurşun isabet eden Erdem kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Elif Erdem, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Motosikletle takip ettikleri Elif'i, sığındığı bahçede tabancayla vurdular

Motosikletle takip ettikleri Elif'i, sığındığı bahçede tabancayla vurdular

Motosikletle takip ettikleri Elif'i, sığındığı bahçede tabancayla vurdular

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Güncel

Yeşilyurt, Seyhan, Polis, Güncel, Haber

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