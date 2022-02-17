Motosikletle giderken yoldaki kıza bakan gence, babasının tepkisi izleyenleri güldürdü

Sosyal medyada yayılan bir video, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme aldı. Motosiklette babasıyla ilerleyengenç, trafikte oldukları sırada yanlarından geçen kızdan gözlerini alamıyor.

YOLA DÖNMESİ İÇİN UYARIYOR

Bu sırada gencin hemen arkasında oturan babası ise yola dönmesini istediği oğlunun kafasına hafifçe vuruyor. Genç, aldığı darbe ile hemen yola bakarken, genç kız da olanlardan habersiz şekilde yürümeye devam ediyor. Bu anlar, sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.