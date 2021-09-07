Son dakika: Ehliyetsiz ve kasksız Yunus'un motosiklet kazasında kulağı koptu
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Son dakika: Ehliyetsiz ve kasksız Yunus'un motosiklet kazasında kulağı koptu

Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre KARAMAN'da Yunus Emre Avcı (17), ehliyetsiz ve kasksız olarak kullandığı motosikletle aşırı hız nedeniyle müstakil evin bahçe duvarına çarptı.

KARAMAN'da Yunus Emre Avcı (17), ehliyetsiz ve kasksız olarak kullandığı motosikletle aşırı hız nedeniyle müstakil evin bahçe duvarına çarptı. Kazada kulağı kopan Avcı'nın kafatasında da kırıklar oluştu.

Kaza, gece Ahmet Yesevi Mahallesi 972 Sokak'ta meydana geldi. Yunus Emre Avcı, yönetimindeki 70 AF 731 plakalı motosikletle iddiaya göre, aşı hız sonucu sokağın sonundaki müstakil evin bahçe duvarına çarptı. Kazada kasksız sürücü Avcı, yola savrularak yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekibi, Avcı'yı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yunus Emre Avcı'nın sağ kulağının koptuğu ve kafatasında kırıklar oluştuğu belirtildi. Avcı'nın kopan kulağı, ameliyatla dikildi. Ehliyetsiz Yunus Emre Avcı'nın motosiklet kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.  


Son dakika: Ehliyetsiz ve kasksız Yunus'un motosiklet kazasında kulağı koptu
Son dakika: Ehliyetsiz ve kasksız Yunus'un motosiklet kazasında kulağı koptu
Son dakika: Ehliyetsiz ve kasksız Yunus'un motosiklet kazasında kulağı koptu
Son dakika: Ehliyetsiz ve kasksız Yunus'un motosiklet kazasında kulağı koptu
Son dakika: Ehliyetsiz ve kasksız Yunus'un motosiklet kazasında kulağı koptu
Son dakika: Ehliyetsiz ve kasksız Yunus'un motosiklet kazasında kulağı koptu
Son dakika: Ehliyetsiz ve kasksız Yunus'un motosiklet kazasında kulağı koptu
Son dakika: Ehliyetsiz ve kasksız Yunus'un motosiklet kazasında kulağı koptu
Son dakika: Ehliyetsiz ve kasksız Yunus'un motosiklet kazasında kulağı koptu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen

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Son dakika: Ehliyetsiz ve kasksız Yunus'un motosiklet kazasında kulağı koptu - Haberler
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