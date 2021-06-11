Motosikletli sürücü iş kamyonu ile çarpıştı: 2 ağır yaralı

Motosikletli sürücü iş kamyonu ile çarpıştı: 2 ağır yaralı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Motosikletli sürücü iş kamyonu ile çarpıştı: 2 ağır yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Ankara-Bartın Karayolu üzerinde meydana geldi. Çaycuma istikametinden Bakacakkadı istikametine hareket halinde olan G.G.'nin kullandığı 67 ABK 833 plakalı motosiklet sürücüsü Geriş Köyü yolu üzerinde kavşağa geldiği sırada iş kamyonu ile çarpışarak yolun kenarına savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı İ.Ç. ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servisini arayarak yardım istedi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak