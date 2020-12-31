Motosikletiyle duvara çarpan genç imam hayatını kaybetti
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Motosikletiyle duvara çarpan genç imam hayatını kaybetti

31.12.2020 23:30 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:34
Motosikletiyle duvara çarpan genç imam hayatını kaybetti

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde motosikletiyle önüne çıkan kamyona çarpmamak için manevra yapan Kuz Köyü Camii İmamı Abdulkadir Geylani Çalışkan (20) hayatını kaybetti.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde motosikletiyle önüne çıkan kamyona çarpmamak için manevra yapan Kuz Köyü Camii İmamı Abdulkadir Geylani Çalışkan (20) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Osmancık ilçesi Kuz köyü yakınlarında meydana geldi. Kuz Köyü Camii İmamı Abdulkadir Geylani Çalışkan kullandığı motosikletle aniden önüne çıkan kamyona çarpmamak için manevra yapınca duvara çarptı. Motosikletten savrulan Geylani, zemine düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi ekibi Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çalışkan'ın cansız bedeni Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ULUSOY

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