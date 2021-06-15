Motosikletinin yanında ölü bulundu
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Motosikletinin yanında ölü bulundu

Motosikletinin yanında ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kişi motosikletinin yanında ölü olarak bulundu.

Samsun'da bir kişi motosikletinin yanında ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Yakakent ilçesi Mutaflı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Mehmet Civelek motosikletiyle yayladaki hayvanların yanına giderken kendisinden bir daha haber alınamadı. Telefonunu arayan yakınları Civelek'e ulaşamadı. Mehmet Civelek'in cesedi motosikletinin yanında bulundu. Civelek'in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Civelek'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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