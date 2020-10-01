Motosikletinin kamyona çarpmasıyla ölen Mustafa, toprağa verildi
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Motosikletinin kamyona çarpmasıyla ölen Mustafa, toprağa verildi

01.10.2020 18:29 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:33
Motosikletinin kamyona çarpmasıyla ölen Mustafa, toprağa verildi

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, motosikletinin geri manevra yapan kamyona çarpmasıyla yaşamını yitiren Mustafa Reçan (29), Emet ilçesinde toprağa verildi.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, motosikletinin geri manevra yapan kamyona çarpmasıyla yaşamını yitiren Mustafa Reçan (29), Emet ilçesinde toprağa verildi. Kamyon sürücüsü Mehmet K. ise çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emet ilçesinde kuaförlük yapan Mustafa Reçan, dün, 10 AAN 813 plakalı motosikletiyle Hisarcık kara yolunun 2'nci kilometresinde geri manevra yapan Mehmet K. yönetimindeki 34 JC 7277 plakalı kamyona çarptı. Kazada hayatını kaybeden Reçan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Emet'e getirildi. İlçe mezarlığında koronavirüs tedbirleri nedeniyle az kişinin katıldığı namazın ardından Reçan'ın cenazesi toprağa verildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ SERBESTMustafa Reçan'ın motosikletiyle çarptığı kamyonun sürücüsü Mehmet K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet K., çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Motosikletinin kamyona çarpmasıyla ölen Mustafa, toprağa verildi
Motosikletinin kamyona çarpmasıyla ölen Mustafa, toprağa verildi
Motosikletinin kamyona çarpmasıyla ölen Mustafa, toprağa verildi
Motosikletinin kamyona çarpmasıyla ölen Mustafa, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan KOLKU

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