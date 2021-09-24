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Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karşıdan karşıya geçerken motosikletin çarptığı yaya yaralanarak hastanelik oldu.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karşıdan karşıya geçerken motosikletin çarptığı yaya yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.İ. idaresindeki 41 U 2497 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken, o sırada yolun karşı tarafına geçmeye çalışan H.K. isimli yayaya çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle H.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı H.K., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, motosiklet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

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