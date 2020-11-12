Motosikletin çarpması sonucu metrelerce fırlayan kadının son görüntüleri ortaya çıktı

Denizli'de, işe yetişmek için karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken aşırı süratli olduğu iddia edilen motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının, metrelerce ileriye fırladığı anlar kameralara yansıdı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada; sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil firmasında güvenlik görevlisi olarak çalışan Sefa Ç.'nin kullandığı ve aşırı süratli olduğu iddia edilen motosikletin çarptığı Sultan Karahan hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

İşe yetişmek için üst geçit yerine karayolunu tercih edince hayatını kaybeden Sultan Karahan'ın son anları, kazaya karışan motosiklet ile aynı yönde seyreden bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızlıca yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu ayakları yerden kesilen Karahan'ın metrelerce ileriye fırladığı anlar yer aldı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Görüntüyü kaydeden aracın sürücüsünün, Sultan Karahan'ın çok aceleci davrandığını söylemesi dikkat çekti.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sefa Ç'nin hayati tehlikesinin devam ettiği kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BARLAS