Ergani Kaymakamı Karaaslan'dan, engelli vatandaşa destek - Haberler
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Ergani Kaymakamı Karaaslan'dan, engelli vatandaşa destek

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Ergani Kaymakamı Karaaslan'dan, engelli vatandaşa destek

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, engelli Muhammed Taşpınar'a (45) çalınan motosikleti yerine yenisini hediye etti.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, engelli Muhammed Taşpınar'a (45) çalınan motosikleti yerine yenisini hediye etti.

Ergani Belediyesi önünde düzenlenen törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez ve AK Parti İlçe Başkanı Fırat Dolu katıldı.

Törende, Taşpınar'a motosikletini teslim eden Karaaslan, mağdur olmaması için Taşpınar'a motosiklet hediye ettiklerini söyledi.

Kaymakam Karaaslan, "Kardeşimizin motosikleti çalınmıştı. Emniyet birimlerimizin yeni kurmuş olduğu yıldırım timi ile en kısa zaman içerisinde çalınan motosikleti de bulacağız." dedi.

Ergani Kaymakamı Karaaslan'dan, engelli vatandaşa destek

Ergani Kaymakamı Karaaslan'dan, engelli vatandaşa destek

Ergani Kaymakamı Karaaslan'dan, engelli vatandaşa destek

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AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri

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