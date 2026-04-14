Motosikleti bağlanan sürücü 58 bin TL'lik ceza tutanağı ile poz verdi

Eskişehir'de ehliyeti yetersiz olan, plakası ve aynası olmayan motosikleti bağlanan sürücü, kendisine kesilen 58 bin TL'lik ceza makbuzu ile poz verdi.

Olay, Büyükdere Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoparkta uygulama yapan sivil trafik polis ekipleri, durumundan şüphelendiği araçlarla alakalı inceleme yaptı. Plakası ve aynası olmayan Ç.Ç. isimli sürücünün yapılan sorgulamasında ehliyetinin de yetersiz olduğu tespit edildi. Araç çekici yardımıyla çekilirken trafikten 1 ay süreyle men edildi. Sürücüye ise aynasının olmaması, ehliyetinin yetersiz oluşu ve plakasız araç kullanmaktan toplamada 58 bin TL idari para cezası kesildi. Ehliyetine el konulan Ç.Ç., ceza makbuzu ile çekici üzerine bağlanan motosikletinin yanında poz verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı