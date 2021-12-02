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Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi İsmet İsmetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mertcan Y. idaresindeki 41 AHK 729 plakalı motosiklet, yaya yolunda seyir halindeyken Alperen Y. isimli yayaya çarptı. Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü ve yaya yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

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