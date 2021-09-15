Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Bodrum-Milas karayolunda seyrettiği öğrenilen 48 TK 204 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjde bekleyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bayram D. ile yaya Umut Ö. yaralandı. Yol ortasında yerde kalan yaralılar için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Yaralılara ilk müdahaleyi Muğla Büyükşehir Belediyesi hasta nakil ambulansındaki görevliler yaptı. Kaza yerine 2 adet 112 Acil Sağlık ambulansı ile polis ve jandarma ekipleri geldi. Ambulanslara alınan yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA