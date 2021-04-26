Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Kazada sürücü ile yaya yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Turgutalp Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Burak Yılmaz (27) idaresindeki 34 DAU 142 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Vahide Özcan'a (70) çarptı. Kaza sonucunda sürücü ile yaya yaralandı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü
İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü
Refüje çarpan otomobil karşı şeride uçtu: 7 yaralı
Refüje çarpan otomobil karşı şeride uçtu: 7 yaralı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın minibüsün altında kaldı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın minibüsün altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 17:58:28. #1.14#

title