Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı
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Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı

Adıyaman'da motosikletin yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da motosikletin yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nurettin P. idaresindeki 02 FU 634 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan ve hamile olduğu öğrenilen Eda Erdoğan ile Ali Erdoğan'a çarparak devrildi. Kazada Ali Erdoğan, Eda Erdoğan, motosiklette bulunan Ayşe P. ile motosiklet sürücüsü Nurettin P. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Erdoğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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