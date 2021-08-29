Motosiklet ve otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada
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Motosiklet ve otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Yerel

Motosiklet ve otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, kaza anı anbean kameralara yansıdı.

Motosiklet ve otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, kaza anı anbean kameralara yansıdı.

Kaza, Adliye Kavşağı'nda öğle saatlerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Ayhan Balyiyen idaresindeki 48 AAF 629 plakalı motosiklet kavşakta M.G. yönetimindeki 54 DG 105 plakalı otomobil ile çapıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Balyiyen ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü Balyiyen'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti. Balyiyen'in ölüm haberi ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Kaza kameralara yansıdı

1 kişini hayatını kaybettiği kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Motosiklet ve otomobilin kaza kameralar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Motosiklet ve otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada
Motosiklet ve otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada
Motosiklet ve otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

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